Ława przysięgłych przerwała obrady w procesie między Johnnym Deppem a Amber Heard. Co z wyrokiem?

27 maja 2022 roku miał zapaść wyrok w sprawie Johnny'ego Deppa i Amber Heard. "Proces dekady" wydłuży się jednak o kilka dni - siedmioosobowa ława przysięgłych w sądzie hrabstwa Fairfax w Wirginii zdecydowała, że wyrok usłyszymy 31 maja o godzinie 9. czasu amerykańskiego. Podczas ostatniego procesu z udziałem aktorów ich prawnicy wygłosili zaś mowy końcowe. Depp vs. Heard - co z wyrokiem? Mowy końcowe adwokatów Od kilku tygodni światowy show-biznes żyje tylko jednym - najgłośniejszym procesem od lat, w którym głównymi bohaterami są Johnny Depp oraz Amber Heard. Depp pozwał Heard o zniesławienie i zniszczenie kariery, żądając od niej 50 milionów dolarów zadośćuczynienia. Ta w odwecie zażądała aż 100 milionów, oskarżając aktora m.in. o przemoc fizyczną i psychiczną. W tle pojawiły się fekalia w łóżku, narkotyki, alkohol, gwałt za pomocą butelki, a nawet odcięty palec... W procesie zeznawała m.in. sama Kate Moss. Gdybyśmy jednak chcieli streścić to, co wydarzyło się do tej pory na sali sądowej, zabrakłoby nam internetu... Skupmy się więc na ostatnich wydarzeniach z sądu. 27 maja 2022 odbyła się kolejna rozprawa, podczas której prawnicy gwiazd wygłosili mowy końcowe. Według zagranicznych dziennikarzy zdecydowanie lepiej wypadła prawniczka Deppa, Camille Vasquez, mimo że plotkowano nawet, że ma romans z aktorem ! Jednak to ona była błyszczała na sali, ostro walcząc o dobre imię swojego klienta: Prosimy was, abyście oddali panu Deppowi jego życie, mówiąc całemu światu, że pan Depp nie jest sprawcą przemocy, jak twierdzi pani Heard. Prosimy was, abyście pociągnęli panią Heard do odpowiedzialności za szerzone przez nią kłamstwa. [...] Na szali tego procesu leży reputacja dobrego człowieka. Nawet więcej. Na szali jest ludzkie życie. Jest na tej sali sprawca przemocy i nie...