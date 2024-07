Laura Łącz 5 razy w tej samej sukience

1 z 12

Gwiazdy pojawiając się na czerwonym dywanie skrupulatnie pilnują tego, aby nie mieć na sobie dwa razy tej samej kreacji. Pilnują tego również zatrudnieni przez nie styliści. Jednak nie każda ze sław korzysta z ich usług oraz zbytnio nie przykłada uwagi do tego, jak się prezentuje.

Nasze oko przeglądając zdjęcia z różnych imprez dostrzegło, że Laura Łącz upodobała sobie różową, pudrową sukienkę z lekko rozkloszowanym dołem. Aktorka tą klasyczną kreację miała ubraną podczas pięciu dużych branżowych imprez.

Aktorka pojawiając się na ściance stawia przede wszystkim na elegancję. Musimy przyznać, że taki look jest spójny z jej wizerunkiem. Jednak bycie w przeciągu niecałych trzech miesięcy w tej samej sukience, to już chyba lekka przesada. Oczywiście, za każdym razem aktorka ogrywała kreacje inaczej, dobierając do niej nowe dodatki i akcesoria. Chociaż i to zdarzało jej się dublować.

Od gwiazd jednak oczekuje się tego, aby za każdym razem zaskakiwały nowym wizerunkiem. Laura Łącz z pewnością w swojej garderobie ma wiele innych sukienek. Dlaczego więc ciągle chodzi w tym samym?

