Lara Gessler w stroju kąpielowym pokazała mocno zaokrąglony, ciążowy brzuch

Lara Gessler już niebawem po raz pierwszy zostanie mamą. Córka słynnej restauratorki chętnie chwali się w sieci kolejnymi zdjęciami ciążowego brzuszka, a teraz, na chwilę przed porodem, postanowiła zmienić otoczenie i odpocząć. Lara Gessler opublikowała na Instagramie swoje zdjęcia w bikini i pokazała naprawdę duży ciążowy brzuszek! Wygląda na to, że poród już niebawem... Lara Gessler chwali się ogromnym ciążowym brzuszkiem w bikini. Lara Gessler niedawno przeprowadziła się niedawno razem z partnerem, Piotrem Szelągiem do nowego mieszkania. Wygląda na to, że para postanowiła zrobić sobie przerwę w kompletowaniu wyprawki oraz urządzaniu nowego domu i postanowili odpocząć. Córka Magdy Gessler wyznała w opisie, że zmiana otoczenia była jej bardzo potrzebna: Dla higieny umysłu, warto czasem zmienić otoczenie😌💦🤰🏼 #rest #timetorest #mumtobe #jacuzzi #thirdtrimester #trzecitrymestr #basen - napisała Lara Gessler na Instagramie. Fani Lary Gessler w komentarzach piszą komplementy pod jej adresem i podkreślają, że wygląda bardzo zgrabnie, będąc już w tak zaawansowanej ciąży. piękna przyszła mama 🥰 Ale ma Pani zgrabny brzuszek. Ja w trzecim trymestrze się toczylam 🤣 Ślicznie Pani wyglądali widać ogromna radość... Piękny brzuszek Lara Gessler w końcówce ciąży wygląda rewelacyjnie! Wygląda na to, że doskonale czuje się w ciąży. Zobacz także: Lara Gessler przeprowadziła się do nowego mieszkania! Czy zdąży urządzić w nim baby shower? Wyświetl ten post na Instagramie. ...