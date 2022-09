Lara Gessler pokazuje wyprawkę do porodu. Zapakowała całą walizkę: "Trochę tego jest"

Lara Gessler jest już gotowa do porodu. Właśnie pokazała, co zabiera ze sobą do szpitala. Zadbała nawet o najdrobniesze szczegóły.

Lara Gessler lada chwila zostanie mamą po raz drugi. Córka Magdy Gessler podzieliła się z internautami tym, jak zaplanowała swoją wyprawkę do porodu. Lara Gessler nie zabiera do szpitala torby, lecz dużą walizkę. Ma jednak konkretny powód, dla którego to robi. Zobaczcie, co zabiera ze sobą na porodówkę.

Lara Gessler pokazuje wyprawkę do porodu

Lara Gessler dwa lata temu została mamą Neny. Za chwilę na świecie pojawi się jej drugie dziecko. Tym razem oczekuje narodzin synka. Maluch urodzi się już niedługo, a szczęśliwa mama jest już gotowa do wizyty w szpitalu. Na Instagramie pokazała, co ma zamiast zabrać ze sobą do szpitala. Spakowała się w ogromną walizkę i nie ukrywa:

Trochę tego jest

Lara Gessler będzie przygotowana na każdą ewentualność podczas pobytu w szpitalu:

Zacznę od tej ważniejszej części, czyli rzeczy dla małego🙇🏽‍♂️🤱🏼(pamiętajcie, że każdy szpital ma swoje sugestie, co do tego, co jest potrzebne i warto je sprawdzić - ja pokazuje, co sama zabieram).

💫Zaczynamy: 5 pieluch muślinowych 🐥3 malutkie pieluchy muślinowe 💦1 ręcznik frotte z kapturkiem🌤1 opakowanie pieluch- rozmiar „0” 🙇🏽‍♂️5 zestawów ubranek, w tym 3 czapeczki. 🧦 3 pary skarpetek 🍒Musy owocowe - to oczywiście dla mnie jak zgłodnieje!

Lara Gessler przyznała, że przekąski przy poprzednim porodzie sprawdziły jej się idealnie. Wyliczała dalej:

🧸Wierzchnia kurteczka / kombinezon i kocyk na wyjście ze szpitala. 🐚Chusteczki nawilżane.

Lara Gessler podzieliła się również swoim doświadczeniem związanym z pakowaniem do szpitala. Ma dla przyszłych mam kilka trików:

Pamiętajcie, żeby wszystkie ubranka wyprać w odpowiednim dla bobasa detergencie i wyprasować. Ja wszystko popakowałam w torebki strunowe i opisałam🙆🏼‍♀️

Często to nie Wy będziecie wyjmować rzeczy z torby. To będzie jeszcze istotniejsze w przypadku rzeczy dla Was do porodu, bo tam pojawi się wiele elementów, których często ani Wy ani Wasz partner nie widział wcześniej na oczy

Lara Gessler podkreśliła, że fakt, że pakuje się w walizkę nie jest jej wymysłem, a po prostu wygodą:

Jeszcze na koniec powiem, że ja bardzo świadomie wybieram walizkę, a nie torbę. Może się bowiem okazać, że częściowo będziecie musiały same to nosić, gdy partner będzie przepakowywał samochód czy wypełniał papiery. Dodatkowo, dużo łatwiej o porządek💁🏼‍♀️

Inne, przyszłe mamy doceniły kreatywność Lary Gessler, a pod postem zostawiły całe mnóstwo wspierających komentarzy:

- Mamka, trzymamy kciuki! ❤️

- Przyda się!❤️ Choć u mnie wszystko x2 😂

- Super na pewno się przyda 😍 w którym tygodniu polecasz spakowanie torby do porodu? Pięknie Pani wygląda😍 życzymy dużo zdrówka

- Uwielbiam Panią 😘Pani Laro ❤️Szczęśliwego rozwiązania życzę ❤️

- Życzę super porodu ♥️ mogę dodać do listy dla mamy opaskę na oczy, bo w salach często jest jasno całą dobę ♥️

- Oh, pamiętam swoją wyprawkę do porodu:) Tak martwiłam się, że czegoś może zabraknąć, że spakowałam dużą walizę 😂

Lara Gessler przez cały okres drugiej ciąży była bardzo aktywna. Niedawno Lara Gessler w komplecie a'la piżama zachwycała ciążowymi krągłościami. Lada chwila jej rodzina znowu się powiększy.