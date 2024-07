Lara Gessler napisała książkę! Okazuje się, że już wkrótce odbędzie się premiera "Słodkiego zielnika Lary" w którym córka gwiazdy TVN dzieli się swoimi przepisami z wykorzystaniem aromatycznych ziół. Lara zdradziła na Facebooku, że napisanie książki zajęło jej dziesięć miesięcy a praca nad nią dostarczyła wiele radości.

Ta książka to cukiernicza odpowiedź na moją fascynację ziołami.

Każdy rozdział to osobne zioło o którym piszę i do którego ułożyłam przepisy.

Bardzo mnie to rozwinęło i dostarczyło wiele radości.

Teraz z niedowierzaniem i lekką nieśmiałością oddaję książkę w Wasze ręce.

Mam nadziję, że Wam się spodoba- napisała Lara Gessler.