Czy Lara Gessler chce już mieć dzieci?

Żyjemy w kraju na tyle nowoczesnym, że nie trzeba myśleć aż tak sztampowo: jeśli jest ślub to potem muszą być także dzieci. Niczego z mężem nie planujemy. Ślub wzięliśmy po to, by być bliżej siebie i tak naprawdę tylko po to - powiedziała Lara.