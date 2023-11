Wzruszona, oczarowana, magia miłości... Prostota i polskością wesela Lary i Pawła niczym z pana Tadeusza oczy wilgotne mam do dziś. P.S. Niespodzianka: Lara i Paweł sami od a do z zorganizowali stworzyli tą atmosferę to wesele.... Znaleźli to nieprawdopodobne miejsce: sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w zagajniku - napisała Magda Gessler na Facebooku.