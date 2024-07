Pod koniec lat 90'' ogromny sukces na światowych listach przebojów odnosił zespół ''N Sync. Po rozpadzie grupy najwięcej uwagi co prawda skupia na sobie Justin Timberlake, ale w USA równie dużą popularnością cieszy się Lance Bass, który kilka lat temu oficjalnie przyznał się, że jest gejem. To zapewniło mu dalszą popularność i co jakiś czas gwiazdor zapraszany jest głównie do ról w serialach, w których zazwyczaj gra... samego siebie.

W życiu prywatnym Lance związany jest od kilku lat z modelem Michaelem Turchinem. Kilkuletni związek pary kwitnie, dlatego zakochani postanowili zaręczyć się. O nowym statusie Lance pochwalił się na Instagramie umieszczając zdjęcie z partnerem, który chwali się pierścionkiem zaręczynowym.

Gratulujemy.

