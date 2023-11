Trwa druga edycja "The Voice of Poland" z Lanberry w roli jurorki. Swoją przygodę z muzycznym show wokalistka rozpoczęła wcześniej, występując w programie jako uczestniczka. Gwiazda pojawiła się na scenie w 2013 roku, ale nie zaszła zbyt daleko. Co ciekawe, w tej samej edycji udział wziął jej obecny partner i doszedł aż do finału.

Lanberry jest w związku z byłym uczestnikiem "The Voice of Poland"

Od pewnego czasu Lanberry nie ukrywa, że nie jest singielką, ale nie pokazuje swojego wybranka w mediach. Jak donosi portal Plejada.pl, blisko dziesięć lat temu jurorka "The Voice of Poland" i jej obecny partner wystąpili w tej samej edycji muzycznego show. Miłością artystki ponoć jest Ernest Staniaszek, który był bliski wygrania programu.

Lanberry VIPHOTO/East News

Życiowy partner Lanberry studiował realizację dźwięku na Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Ernest Staniaszek jest samoukiem, nie zna nut, ale nie przeszkadza mu to w tworzeniu muzyki. 34-latek jest wokalistą, gitarzystą, autorem tekstów oraz harmonijkarzem. Występował z zespołami Ultima, Eleanor Krieger oraz Amnezja.

Lanberry Artur Zawadzki/REPORTER

Artysta w ścisłym finale trzeciej edycji "The Voice of Poland" przegrał jedynie z Mateuszem Ziółko — zwycięzcą programu Telewizji Polskiej. Lanberry i Ernest Staniaszek nie pokazują się razem na imprezach branżowych, ale nie ukrywają swojego związku. Muzyk dotrzymuje towarzystwa jurorce w trakcie nagrań do najnowszej edycji muzycznego show.

Kilka miesięcy temu w rozmowie z serwisem wp.pl Lanberry zaznaczyła, że jest w "szczęśliwej, zdrowej relacji", dzięki której z dużym optymizmem patrzy na życie. Wówczas dodała, że jej partner także zajmuje się muzyką, co sprawia, że oboje bardzo dobrze się rozumieją.

Ernest Staniaszek VIPHOTO/East News

Już w sobotę, 25 listopada widzowie będą mogli obejrzeć finał muzycznego programu TVP. Warto przypomnieć, że fani są wściekli po ćwierćfinale "The Voice of Poland". Czy ostatni odcinek show odmieni nastrój internautów?

Ernest Staniaszek Damian KLAMKA/East News