Niedawno Lady Gaga rzuciła swojego narzeczonego. Kilka dni temu w programie "Loose Women" wyznała, że kręcą ją starsi faceci. Teraz gdy jest sama ma szansę na ognisty romans z jednym z nich.



- Nie lubię chodzić do nocnych klubów, jednak gdy jestem w Anglii i już idę do pubu, to rozmawiam i piję ze starszymi facetami. Chyba wolę starszych mężczyzn, zwłaszcza, gdy jestem pijana. Zdecydowanie wolę takich po sześćdziesiątce – powiedziała Gaga.

Reklama

Może Gaga zwróci uwagę na któregoś z dinozaurów rocka?

Reklama

pijavka