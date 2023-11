Szczerze mówiąc, myślę, że media były bardzo bezmyślne. Wiecie, stworzyliśmy historię miłosną. Dla mnie, jako performerki i aktorki, było ważne, aby ludzie uwierzyli, że jesteśmy zakochani. I chcieliśmy, aby ludzie poczuli tę miłość podczas Oscarów. Chcieliśmy, aby przechodziła przez obiektyw kamery i do każdego telewizora, na którym była oglądana. Ciężko nad tym pracowaliśmy, pracowaliśmy wiele dni. Wymyśliliśmy to wszystko – zostało to zorganizowane jako przedstawienie.