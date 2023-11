Lady Gaga i Bradley Cooper rzeczywiście mają romans? To pytanie zadają sobie chyba wszyscy fani piosenkarki i przystojnego aktora. Wszystko zaczęło się od filmu "Narodziny gwiazdy", w którym razem wystąpili. To właśnie wtedy Lady Gaga i Bradley Cooper mieli się do siebie zbliżyć. Atmosferę wokół rzekomego romansu podsycały ich wspólne zdjęcia z oficjalnym imprez, na których nie szczędzili sobie czułości. Ogromne emocje i falę plotek wywołał również występ pary podczas oscarowej gali. Internauci są pewni, że w pewnym momencie Lady Gaga chciała pocałować Bradleya Coopera. Jak na plotki o ich romansie reaguje Irina Shayk? Partnerka aktora do tej pory nie skomentowała medialnych doniesień i komentarzy internautów. W jednym z wywiadów sprzed lat Irina mówiła, że szuka mężczyzny, który będzie jej wierny. Czy teraz Bradley złamie jej serce?

Bradley Cooper i Irina Shayk są parą od 2015 roku.