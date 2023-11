Według tabloidu Gaga i Cooper niedługo zostaną rodzicami!

- Po urodzeniu się córki Bradley powiedział, że chce mieć więcej dzieci. Gaga i Bradley prowadzili liczne rozmowy na temat rodziny i dzieci, a teraz w końcu to się dzieje. (...) Cooper i Gaga czekają tylko na odpowiedni moment, by ujawnić się publicznie jako para, a ciąża piosenkarki z pewnością to przyspieszy - mówi źródło gazety.