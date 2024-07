Lady Gaga po kilku miesiącach milczenia wraca z nową płytą i odświeżonym wizerunkiem. Na rynku ukazał się już singiel "Applause" promujący album "ARTPOP" - jednych zachwycił, inni wciąż nie mogę wyzbyć się skojarzeń z Madonną. Przypomnijmy: Jest oficjalny NOWY PRZEBÓJ Lady Gagi! Kopia Madonny?

Reklama

W związku z promocją płyty Gaga pojawi się oczywiście w kilku dużych stacjach telewizyjnych i na okładkach najważniejszych magazynów. Wśród nich jest "V Magazine", które przygotowało aż 4 różne okładki z piosenkarką! Na jednej z nich widzimy Gagę w ciemnych włosach i cekinowej marynarce - polscy internauci od razu zauważyli podobieństwo do wizerunku Moniki Brodki, który prezentowała przy okazji singla "Varsovie" i EP-ki "LAX". Styl wprawdzie inspirowany był Michaelem Jacksonem, ale tutaj podobieństwo jest uderzające nawet w najdrobniejszych detalach. Ciekawe, co na to Monika... (Przypomnijmy: Brodka: Lady Gaga to ściema)

A wy jak myślicie? Podobieństwo jest uderzające?

Zobacz także

Reklama

Zobacz też galerię zdjęć szczupłej Gagi w samej bieliźnie na ulicach Nowego Jorku: