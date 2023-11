1 z 5

Tego po Kylie Jenner nikt się nie spodziewał! Znana ze swojego zamiłowania do wypełniaczy ust i mocnego makijażu celebrytka postanowiła… postawić na naturalność! Kylie zdecydowała się usunąć wypełniacze z ust i zaprezentowała się fanom w naturalnym wydaniu. Fani zachwycili się wyglądem Kylie, jednak wszyscy zastanawiali się, dlaczego to zrobiła. My już znamy odpowiedź!

