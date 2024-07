1 z 5

Moda na modę z Polski to już fakt. Aż serce nam rośnie, kiedy słyszymy o coraz to większych sukcesach młodych polskich marek za granicą. Czy to Lady Gaga występująca w kurtce marki Kreist Krzysztofa Stróżyny, amerykański Vogue piszący o nowym nowojorskim pokazie Misbehave czy Miley Cyrus i Justin Bieber pokazujący się w ciuchach Local Heroes – wygląda na to, że polska moda rzeczywiście przeżywa renesans.

Czyżby kolejna młoda marka znad Wisły robiła karierę w wielkim świecie? Wszystko na to wskazuje – lansują ją już nie tylko blogerki takie jak Maffashion, ale też największe gwiazdy takie jak Kylie Jenner czy Kim Kardashian. Teraz kolejna Kardashianka wyszła na plażę w viralowym kostiumie w odblaskowe gwiazdy polskiej marki. Która? Odpowiedź znajdziecie w galerii!

