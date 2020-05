Wyprzedaże lato 2020. Kwieciste sukienki w stylu Joanny Koroniewskiej kupisz w Zarze, H&M, Reserved

Sukienka o długości midi to prawdziwy hit na sezon wiosna i lato 2020. Doskonale wiedzą o tym gwiazdy i coraz częściej wybierają ten model, tworząc swoje stylizacje. Ostatnio po letnią sukienkę w kwiaty sięgnęła Joanna Koroniewska. Aktorka zdecydowała się na hitowy model z guzikami i bufkami, do którego założyła super modne białe sneakersy! To zdecydowanie look na szóstkę!

Dzięki tej stylizacji Joanna Koroniewska wygląda nie tylko kobieco, ale i modne, a co ważne tego typu zestawy są też bardzo wygodne! Nic dziwnego, że są tak chętnie wybierane na co dzień. Przyjrzeliśmy się ofercie topowych sieciówek i okazuje się, że sukienki w kwiaty kupimy teraz na wiosennej wyprzedaży!

Kwieciste sukienki na wiosnę i lato

Sukienka w kwiaty to obowiązkowy element letniej garderoby. Dzięki niej w kilka chwil stworzymy stylizację, którą można wykorzystać na wiele okazji. W tym sezonie kobiece kwieciste sukienki nosimy nie tylko do sandałków czy szpilek, ale również do sneakersów, trampek czy botków.

Jeśli planujecie zakup sukienki w kwiaty teraz macie szanse upolować ją na wiosennej wyprzedaży. W H&M za podobny model, jaki wybrała Joanna Koroniewska zapłacimy w 79 zł. Reserved kusi sukienkami w kwiaty, które z powodzeniem możemy wykorzystać też na ważne okazje, a z kolei w Zarze znajdziemy modele o długości mini z bufiastymi rękawami nawet za 69 zł!

Zobaczcie nasze propozycje!

Zobacz także: Buty na lato 2020, które założysz do każdej sukienki. Oto 5 wygodnych propozycji z sieciówek

Sukienka w kwiaty, H&M, 79 zł

Mat. prasowe

Sukienka w kwiaty, Reserved, 119 zł

Mat. prasowe

Sukienka Zara z bufkami, cena 69 zł

Mat. prasowe

Sukienka w kwiaty Reserved, cena 79 zł

Mat. prasowe

Sukienka w kwiaty, Reserved, 119 zł