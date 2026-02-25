Jolanta Kwaśniewska była Pierwszą Damą RP przez 10 lat. Jej mąż, Aleksander Kwaśniewski, pełnił funkcję prezydenta przez dwie kadencje od 1995 do 2005 roku. Choć od tamtego czasu minęło już wiele lat, Kwaśniewska wciąż cieszy się dużą sympatią opinii publicznej, również dzięki swojej aktywności medialnej. Przy okazji ostatnich wywiadów zdecydowała się skomentować najnowszą rozmowę Marty Nawrockiej.

Jolanta Kwaśniewska skomentowała wywiad Marty Nawrockiej

Jolanta Kwaśniewska 24 lutego 2026 roku pojawiła się wśród plejady gwiazd na gali Bestsellerów Empiku 2025, by razem z Katarzyną Nosowską wręczyć nagrody w kilku kategoriach. Podczas ich wystąpienia doszło do małego incydentu. W trakcie medialnego wydarzenia zaprezentowała się w jak zwykle zachwycającej kreacji, a także zdecydowała się na udzielenie wywiadu dla "Świata Gwiazd". Jednym z tematów stał się głośny ostatnio wywiad Marty Nawrockiej.

Marta Nawrocka w wywiadzie z Joanną Kryńską w TVN24 zdecydowała się na szczerze wyznanie swojego zdania w ważnych społecznie tematach, choć na kilka pytań jawnie uniknęła odpowiedzi, co spotkało się z szeroką krytyką w mediach. O głośną rozmowę obecnej Pierwszej Damy zapytał Joannę Kwaśniewską dziennikarz "Świata gwiazd", a te zdecydowała się na krótką, lecz dosadną odpowiedź.

Podziwiam za odwagę, bo to było trochę wejście do jaskini lwa. Tak, podziw przyznała Jolanta Kwaśniewska.

Jolanta Kwaśniewska w "Tańcu z Gwiazdami"? Odpowiada wprost

W tej samej rozmowie dziennikarz postanowił zweryfikować z prezydentową plotki o tym, jakoby od lata miała dostawać propozycje do "Tańca z Gwiazdami" i konsekwentnie je odrzucać. Choć przyznała, że przeszłości dostała taką propozycję, to jasno opisała, jak sytuacja wygląda obecnie.

Nie, nie, nie. To w ogóle nie jest prawda. Ja sobie lubię tupać w domu, ale (....) ale przez ostatnie lata (...) czytam, że ktoś proponuje mi występ w 'Tańcu z Gwiazdami', a tak nie jest - zdementowała Kwaśniewska.

Prezydentowa nie pozostawiła też swoich fanów w niewiedzy, jeżeli chodzi o jej przyszłość w najpopularniejszym programie tanecznym w Polsce. Zdecydowała się nawet na jasną i stanowczą deklarację.

Obiecuję panu i państwu: w 'Tańcu z Gwiazdami' nie wystąpię dodała.

