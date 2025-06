Karol Nawrocki zwyciężył w wyborach prezydenckich, pokonując Rafała Trzaskowskiego. To wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie w mediach i wśród obywateli. Wybory te były szeroko komentowane, także przez osoby znane z życia publicznego. Głos zabrali między innymi Kuba Wojewódzki oraz Aleksandra Kwaśniewska.

Aleksandra Kwaśniewska, dziennikarka i córka byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, opublikowała na swoim profilu na Instagramie wpis, w którym odniosła się do wyniku wyborów. Podkreśliła, że "wszyscy chcemy dobrze dla Polski", dodając, że "wyniki tych wyborów są prawie identyczne, jak pięć lat temu". Wskazała również, że jej zdaniem nie należy dzielić społeczeństwa, ponieważ każdy głosujący kierował się tym, co uważał za najlepsze dla kraju.