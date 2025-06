Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego: kiedy nowy prezydent obejmie urząd?

Państwowa Komisja Wyborcza oficjalnie ogłosiła wyniki wyborów prezydenckich, które odbyły się w 2025 roku. Zwycięzcą został Karol Nawrocki. Po publikacji wyników w Dzienniku Ustaw, rozpoczął się formalny proces przygotowujący do objęcia urzędu przez nowo wybranego prezydenta. To moment przełomowy, który uruchamia kolejne kroki konstytucyjne prowadzące do zaprzysiężenia głowy państwa.

Po ogłoszeniu wyników przez PKW jest czas na wniesienie protestu

Po ogłoszeniu wyników wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest składanie protestów wyborczych. Termin na wniesienie protestu to siedem dni od ogłoszenia wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. W tym czasie obywatele, komitety wyborcze lub inne podmioty mogą zgłaszać zastrzeżenia co do przebiegu głosowania lub liczenia głosów.

Każdy z protestów trafia do Sądu Najwyższego, który weryfikuje ich zasadność. Tylko po rozpatrzeniu wszystkich złożonych protestów oraz po wydaniu przez Sąd Najwyższy uchwały o ważności wyborów możliwe jest przeprowadzenie aktu zaprzysiężenia nowego prezydenta.

Sąd Najwyższy odgrywa kluczową rolę w zatwierdzeniu wyborów. To on wydaje uchwałę stwierdzającą ważność wyborów prezydenckich. Dopiero po jej ogłoszeniu możliwe jest oficjalne zaplanowanie terminu zaprzysiężenia.

Następnie to marszałek Sejmu decyduje o dokładnej dacie uroczystości zaprzysiężenia. Jest to moment, w którym nowo wybrany prezydent składa przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli połączonymi izbami Sejmu i Senatu. Dopiero wtedy Karol Nawrocki formalnie obejmie urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony dopiero w sierpniu

Dokładna data zaprzysiężenia Karola Nawrockiego to także ostatni dzień pełnienia urzędu przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Oznacza to, że do zmiany warty w Pałacu Prezydenckim w Warszawie dojdzie dopiero 6 sierpnia br. Do tego momentu zwycięzca wyborów pozostaje prezydentem-elektem.

Zaprzysiężenie odbędzie się podczas uroczystego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w gmachu Sejmu RP. Tam 6 sierpnia Karol Nawrocki złoży przysięgę na wierność Konstytucji i oficjalnie stanie się prezydentem Polski.

Oznacza to koniec kadencji obecnie urzędującego prezydenta. Niedawno Andrzej Duda wygadał się, co zamierza zrobić zaraz po zakończeniu ostatniej kadencji. W trakcie kampanii kilka razy wyraził poparcie dla Karola Nawrockiego.

