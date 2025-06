Karol Nawrocki prezydentem! Kim jest Paweł Szefernaker, architekt sukcesu?

W cieniu historycznego zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich stoi Paweł Szefernaker – jeden z najbardziej zaufanych ludzi obozu Zjednoczonej Prawicy. To właśnie on był szefem sztabu wyborczego Nawrockiego i osobą odpowiedzialną za całościową organizację kampanii, która zakończyła się sukcesem. Dla wielu osób zaangażowanych w życie polityczne nie jest to jednak zaskoczenie. Szefernaker od lat budował swoją pozycję jako sprawny organizator, polityczny technokrata i lojalny członek obozu PiS.

Urodzony w Szczecinie, związany z Koszalinem, ma zaledwie 38 lat, a już może pochwalić się długoletnią karierą polityczną. Był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także szefem Rządowego Centrum Legislacji. Swoją pozycję umacniał przez lata, konsekwentnie pracując na zapleczu partii i rządu. Był uważany za jednego z najbardziej pracowitych i lojalnych polityków młodego pokolenia. Obecnie staje się jedną z twarzy nowej generacji PiS-u.

Szefernaker i Nawrocki – zgrany duet polityczny

Wybór Pawła Szefernakera na szefa sztabu Karola Nawrockiego nie był przypadkowy. Obaj panowie znają się od lat i współpracowali wcześniej przy wielu projektach politycznych. Szefernaker był jednym z tych ludzi w PiS, którzy wspierali Nawrockiego jeszcze zanim ten objął stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ich relacja oparta jest na zaufaniu, a jednocześnie na wyraźnym podziale ról: Nawrocki jako kandydat – wizjoner i historyk, a Szefernaker jako strateg – menedżer kampanii.

Podczas kampanii wyborczej Szefernaker miał pełną kontrolę nad działaniami sztabu. To on podejmował decyzje o kolejnych etapach kampanii, spotkaniach z wyborcami, wystąpieniach medialnych i strategii komunikacyjnej. Jego zadaniem było także koordynowanie działań regionalnych struktur PiS, by zapewnić maksymalne wsparcie dla kandydatury Nawrockiego. Wielokrotnie musiał ratować pożary podczas tej kampanii prezydenckiej. Tłumaczył m.in., co Nawrocki włożył od ust podczas debaty w TVP.

Do momentu debaty w Końskich wiele telewizji próbowało obejść kandydaturę Nawrockiego. Najpierw Nawrocki wezwał Trzaskowskiego do debaty, a po 13 dniach kandydat KO ją przyjął. Wtedy właśnie w trzech telewizjach Karol Nawrocki miał trzy godziny, żeby pokazać, jaki jest jego prawdziwy obraz powiedział Szefernaker na antenie Polsat News po drugiej turze wyborów.

Karol Nawrocki prezydentem! Kim jest Paweł Szefernaker, architekt sukcesu? Wojciech Olkusnik/East News

Paweł Szefernaker pracował dla Andrzeja Dudy

Paweł Szefernaker słynie z perfekcyjnej organizacji. Podczas kampanii nie było miejsca na przypadkowość. Wszystkie działania były skoordynowane, a przekaz polityczny – spójny i przemyślany. Karol Nawrocki koncentrował się na wartościach historycznych, tożsamości narodowej i bezpieczeństwie – tematach bliskich elektoratowi PiS. Szefernaker zadbał, by każdy aspekt kampanii był podporządkowany tym wartościom.

Źródło zbliżone do sztabu mówi, że Szefernaker miał „zielone światło” od Jarosława Kaczyńskiego na całkowite zarządzanie kampanią. To zaufanie władz partii pokazuje, jak dużą pozycję osiągnął w strukturach Zjednoczonej Prawicy. Mimo młodego wieku, jego rola w polityce jest coraz bardziej zauważalna.

Paweł Szefernaker swoją polityczną karierę budował nie tylko na lojalności wobec Prawa i Sprawiedliwości, ale także na realnym doświadczeniu w pracy z najważniejszymi postaciami w państwie. W czasie prezydentury Andrzeja Dudy odegrał znaczącą rolę jako jeden z członków jego zaplecza politycznego. Jak podkreśla źródło, był wtedy jednym z najbliższych współpracowników prezydenta, co znacznie wpłynęło na jego późniejsze sukcesy w PiS i umocniło jego pozycję jako sprawnego stratega politycznego.

Polityczna przyszłość Pawła Szefernakera

Po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, wielu komentatorów politycznych zadaje sobie pytanie: co dalej z Pawłem Szefernakerem? Jako architekt sukcesu może liczyć na dalszy awans. Niektórzy spekulują, że może objąć funkcję szefa Kancelarii Prezydenta, inni – że stanie się jednym z najważniejszych doradców głowy państwa. Jedno jest pewne – jego pozycja w PiS uległa znacznemu wzmocnieniu i to może być dopiero początek jego kariery.

