Jarosław Kuźniar potwierdził oficjalnie, że będzie prowadzącym "X Factor". Dziennikarz swój udział w programie traktuje jako nowe doświadczenie, ale przyznaje, że praca w tym programie nie jest szczytem marzeń.

Oczywiście, że chciałbym poprowadzić Fakty. To marzenie każdego dziennikarza. Przeczytałem w prasie, że angażem do "X Factor "oddałem się prostytucji. Jeśli tak więc jest, to całkiem przyjemna sprawa bycie prostytutką. Chce więcej. – wyznał Kuźniar.

To jednak nie wszystkie wyznania Jarka. Dziennikarz przyznał, że kompletnie nie zna się na muzyce, ale wcale mu to nie przeszkadza, żeby poprowadzić muzyczny program. Traktuje to jako nowe doświadczenie. I choć ma apetyt na prowadzenie Faktów, to musi zadowolić się prowadzeniem X Factor. TVN planuje jego emisję w każdą niedzielę zaraz po Faktach.