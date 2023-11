Barbara Kurdej-Szatan również jest fanką piłki nożnej i stara się kibicować Polakom. Niestety doping to nie wszystko, co pokazują ostatnie dwa wyniki Polaków na Mundialu... Najpierw przegraliśmy z Senegalem, potem Kolumbia strzeliła nam trzy gole - my nie potrafiliśmy odbić się od dna. (Anna Lewandowska PIERWSZY RAZ skomentowała przegraną Polski z Kolumbią!) Jak grę Polaków ocenia Kurdej-Szatan? Czy jest zła na polskich piłkarzy? Posłuchajcie, co powiedziała w rozmowie z Party.pl podczas wizyty na planie serialu "W rytmie serca"!

Ostatni mecz z Japonią na Mundialu



Przypomnijmy, w czwartek Polska zagra z Japonią, będzie to mecz o honor. Oglądajcie o godzinie 16 na antenie TVP 1 i TVP Sport. Myślicie, że Polska tym razem wygra?

Barbara Kurdej-Szatan o Mundialu. Jest zła na polskich piłkarzy?