Jazzówki, czyli buty używane przez tancerzy jazzowych, trafiły na wybiegi - a teraz mogą znaleźć się także w naszej szafie. Ich miękka podeszwa i płaski obcas umożliwia swobodne ruchy. Buty wiązane są na sznurówki, co gwarantuje idealne dopasowanie do stopy. Jazzówki są zatem nie tylko ładne, ale praktyczne i wygodne.

Comme des Garsons, Paul Smith i wielu innych projektantów wybrało je jako sztandarowy model na swoich pokazach. Sznurowane buty świetnie wyglądają zarówno do spodni jak i spódnic. Najmodniej nosić je ze skarpetą!

Zobacz przegląd wybranych przez nas butów z polskich sklepów!

