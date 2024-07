Futra to jeden z najsilniejszych trendów tegorocznej jesieni i zimy. Zanim jednak założymy futrzane kurtki, wczesna jesień to odpowiedni czas na zakup kamizelki.

To, czy będzie ona wykonana z naturalnego, czy sztucznego futra, zależy od Ciebie - i jedna i druga wersja jest bardzo modna. Najmodniejsze są kamizelki z długim włosem - w kolorach naturalnych, ale i w zupełnie odjechanych, np. różowe. Nosimy je zarówno do spodni, jak i do delikatnych, zwiewnych sukienek i wysokich kozaków.

Uwaga! W futrzana kamizelka nie powinna wyglądać jak kufajka! Wybieraj te, które nadadzą stylizacji blichtru rodem z "Dynastii". Futro lubi towarzystwo szlachetnych materiałów i złotej biżuterii.

Zobacz nasz przegląd z polskich sklepów! Więcej propozycji futrzanej garderoby znajdziesz w magazynie FLESZ!

