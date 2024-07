1 z 8

Już w poniedziałek, 17 lipca, książę William wraz z księżną Kate i dziećmi przyjeżdżają do Polski. Książęca para spędzi w Polsce dwa dni. Warto przed ich pierwszą wizytą w naszym kraju poznać kilka faktów z ich życia. Czy to prawda, że księżna Kate była fanką Williama, a nad swoim łóżkiem wieszała jego plakaty? Ile zapłacił William, żeby zasiąść w pierwszym rzędzie podczas pokazu mody z udziałem Kate? I czy to prawda, że Kate specjalnie poszła na studia w Szkocji, żeby poznać Williama?

Jak poznali się William i Kate Middleton?

W 2001 roku książę rozpoczął naukę na szkockim Uniwersytecie w St Andrews na kierunku historia sztuki. Szybko złapał dobry kontakt z koleżanką z roku, Kate Middleton.

Na początku byliśmy przyjaciółmi. Nic nie wskazywało na to, by było to coś innego. Potem zaczęliśmy spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Okazało się, że mamy wspólne zainteresowania, dużo wspólnych tematów. I tak zaczęliśmy być ze sobą - wyznał w jednym z wywiadów William.

Czy to był przypadek, że William i Kate znaleźli się na tej samej uczelni i na tym samym roku? Nie! Według dziennikarki Katie Nichol, autorki książki "Kate: Przyszła Królowa", Middleton została przyjęta rok wcześniej na uczelnię w Edynburgu, ale zrezygnowała ze studiów. Dlaczego? Książę William po skończeniu Eton College postanowił zrobić sobie rok przerwy od nauki, który wykorzystał na podróże i udział w akcjach charytatywnych. Kate zatem odczekała rok i złożyła dokumenty do St Andrews, aby być na tym samym roku co William!

Okazuje się, że Kate od najmłodszych lat była fanką księcia i marzyła o tym, żeby z nim być. Przeczytajcie dalszą historię ich miłości na kolejnych slajdach.

