Twarzą sesji zdjęciowej do kampanii promocyjnej kolekcji wiosna-lato 2013 TOMAOTOMO by Tomasz Olejniczak jest aktorka Weronika Książkiewicz z którą projektant przyjaźni się od dłuższego czasu .



Weronika przyznaje, że nie lubi sesji zdjęciowych mimo swojego zawodu, natomiast ze względu na przyjaźń z projektantem zdecydowała się wziąć udział w niej udział. Z pełną satysfakcją i uznaniem dla projektów Tomasza Olejniczaka pozowała w wybranych stylizacjach prosto z wybiegu z Fashion Week Poland w Łodzi.



Sesja zdjęciowa odbywała się w jednym z najstarszych hoteli w Wielkopolsce. Wykorzystane w niej zostały auta amerykańskie z lat 70 – luksusowe limuzyny z wybiciami ze skóry w kolorach bieli i czerwieni udostępnione przez Use Machine.



Sesja zdjęciowa jest synonimem ekskluzywnego wydzwieku kolekcji i luksusowego stylu życia. Kolekcja miała swoją premierę na Fashion Week Poland w Łodzi .



Tak prezentują się zdjęcia z backstage'u sesji Tomaotomo:

