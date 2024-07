Specjalnie dla was byłyśmy na backstage'u sesji Supermodel(ki) na wiosnę, którą możecie zobaczyć w najnowszym numerze "Flesza". Wśród pięknych Polek pojawiły się m. in. Kamila Szczawińska, Karolina Malinowska, Małgorzata Niemen, Bogna Sworowska. Jeśli chcecie zobaczyć co działo się podczas prac nad sesją, zobaczcie nasz materiał video.

