Kukulska pokazała się w naturalnej odsłonie i bez filtrów. Zapozowała w bikini
Natalia Kukulska zaskoczyła swoich fanów kadrami prosto z wakacji. Piosenkarka odsłoniła więcej niż zwykle, pozując w bikini na plaży. Uwagę zwraca jednak jej naturalność -artystka zaprezentowała się bez grama makijażu. Zobaczcie zdjęcia!
Natalia Kukulska to polska piosenkarka, której hity, takie jak „Im więcej Ciebie tym mniej” oraz „Wierność jest nudna”, przyniosły jej ogromną popularność. Kukulska jest gwiazdą, która stawia na autentyczność i nie czuje potrzeby, by zawsze pozować w pełnym makijażu. Na naturalność postawiła także podczas wakacji.
Natalia Kukulska zapozowała bez grama makijażu! Postawiła na bikini
Natalia Kukulska spędza właśnie wakacje na Malediwach wraz z najbliższymi. Choć podczas publicznych wydarzeń i koncertów zachwyca perfekcyjnym makijażem oraz dopracowanymi stylizacjami, tym razem postawiła na naturalność.
Piosenkarka bawi się na egzotycznym urlopie w najlepsze, pozując bez grama podkładu czy szminki. Na InstaStories podzieliła się z fanami kadrami prosto z plaży. Zapozowała nawet w samym bikini, prezentując swoją sylwetkę.
Jak tak się wyciągnę to nawet laska
Natalia Kukulska świętowała 26. rocznicę ślubu. Wyjątkowe wydarzenie
2 lutego 2026 roku Natalia Kukulska wraz z mężem Michał Dąbrówka świętowali 26. rocznicę ślubu. Para do dziś wzbudza ogromny podziw tak długim małżeńskim stażem.
Z tej okazji na profilu Natalii Kukulskiej pojawił się poruszający wpis. Piosenkarka opublikowała archiwalną fotografię z czasów, gdy miała 26 lat, na której pozuje u boku swojego męża. Fani nie kryli zachwytu nad szczęściem pary. Poruszające słowa wywołały falę komentarzy, również od znanych celebrytów ze świata show-biznesu.
Nasze zdjęcie z Miśkiem gdy miałam 26 lat a dzisiaj obchodzimy 26 rocznicę naszego ślubu. Za nami Hollywood, którego może nie udało się podbić ale podbijamy cały czas stawkę jeśli chodzi o nasz staż! A co!!! Piękna sprawa. Wierzę w nas…
I to jest mistrzostwo olimpijskie!!!
