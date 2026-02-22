Natalia Kukulska to polska piosenkarka, której hity, takie jak „Im więcej Ciebie tym mniej” oraz „Wierność jest nudna”, przyniosły jej ogromną popularność. Kukulska jest gwiazdą, która stawia na autentyczność i nie czuje potrzeby, by zawsze pozować w pełnym makijażu. Na naturalność postawiła także podczas wakacji.

Natalia Kukulska zapozowała bez grama makijażu! Postawiła na bikini

Natalia Kukulska spędza właśnie wakacje na Malediwach wraz z najbliższymi. Choć podczas publicznych wydarzeń i koncertów zachwyca perfekcyjnym makijażem oraz dopracowanymi stylizacjami, tym razem postawiła na naturalność.

Piosenkarka bawi się na egzotycznym urlopie w najlepsze, pozując bez grama podkładu czy szminki. Na InstaStories podzieliła się z fanami kadrami prosto z plaży. Zapozowała nawet w samym bikini, prezentując swoją sylwetkę.

Jak tak się wyciągnę to nawet laska napisała żartobliwie na InstaStories.

Natalia Kukulska świętowała 26. rocznicę ślubu. Wyjątkowe wydarzenie

2 lutego 2026 roku Natalia Kukulska wraz z mężem Michał Dąbrówka świętowali 26. rocznicę ślubu. Para do dziś wzbudza ogromny podziw tak długim małżeńskim stażem.

Z tej okazji na profilu Natalii Kukulskiej pojawił się poruszający wpis. Piosenkarka opublikowała archiwalną fotografię z czasów, gdy miała 26 lat, na której pozuje u boku swojego męża. Fani nie kryli zachwytu nad szczęściem pary. Poruszające słowa wywołały falę komentarzy, również od znanych celebrytów ze świata show-biznesu.

Nasze zdjęcie z Miśkiem gdy miałam 26 lat a dzisiaj obchodzimy 26 rocznicę naszego ślubu. Za nami Hollywood, którego może nie udało się podbić ale podbijamy cały czas stawkę jeśli chodzi o nasz staż! A co!!! Piękna sprawa. Wierzę w nas… brzmi wpis Natalii Kukulskiej.

I to jest mistrzostwo olimpijskie!!! skomentowała Kinga Rusin.

Relacja Natalii Kukulskiej, fot.natalia.kukulska

