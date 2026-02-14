Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka mają prawdziwe powody do radości. Piosenkarka pokazała w sieci piękny kadr i ogłosiła wspaniałą nowinę. Fani zasypali ją gratulacjami i życzeniami.

Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka świętują 26. rocznicę ślubu

Natalia Kukulska, jedna z najbardziej znanych wokalistek w Polsce, oraz jej mąż Michał Dąbrówka zaledwie kilka dni temu obchodzili wyjątkową okazję - 26. rocznicę ślubu. Para, która 12 lutego 2000 roku powiedziała sobie sakramentalne „tak” dziś wzbudza podziw swoim długoletnim związkiem. Na Instagramie artystki pojawiło się archiwalne zdjęcie sprzed lat, które dosłownie poruszyło jej fanów i znajomych z branży.

Natalia Kukulska dokładnie w rocznicę ślubu pokazała zdjęcie wykonane, gdy miała 26 lat. Pozuje na nim ze swoim mężem.

Nasze zdjęcie z Miśkiem gdy miałam 26 lat a dzisiaj obchodzimy 26 rocznicę naszego ślubu. Za nami Hollywood, którego może nie udało się podbić ale podbijamy cały czas stawkę jeśli chodzi o nasz staż! A co!!! Piękna sprawa. Wierzę w nas… napisała gwiazda.

Fani poruszeni zdjęciem Natalii Kukulskiej z mężem

Na wpis Natalii Kukulskiej z okazji 26. rocznicy ślubu zareagowały setki osób. Oprócz lawiny gratulacji od fanów, pod postem pojawiły się również ciepłe komentarze od innych gwiazd.

GRATULACJE! Jesteście wspaniali napisała Anna Dereszowska.

I to jest mistrzostwo olimpijskie skomentowała Kinga Rusin.

Gratulejszyn i podbijajcie dalej! dodała Alicja Janosz.

Małżeństwo, które jest nie tylko miłością, ale też partnerską współpracą

Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka są razem nie tylko prywatnie, ale także zawodowo. Michał Dąbrówka, ceniony perkusista i producent, od lat wspiera artystyczne projekty swojej żony. Para współpracuje zarówno na scenie, jak i w studiu nagraniowym, wspólnie rozwijając muzyczne pomysły i dzieląc się twórczą wrażliwością. Wokalistka i jej mąż od lat tworzą nie tylko zgrany duet, ale i szczęśliwą rodzinę. Są rodzicami trojga dzieci: Jana (urodzonego w 2000 roku), Anny (urodzonej w 2005 roku) oraz Laury (urodzonej w 2017 roku).

Teraz Natalia Kukulska i Michał Dąbrówska świętowali 26. rocznicę ślubu. Tylko spójrzcie na zdjęcie opublikowane przez piosenkarkę!

