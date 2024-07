Profil Kuby Wojewódzkiego zablokowany na Facebooku. To kolejny raz, gdy administratorzy Facebooka postanowili zablokować konto znanego dziennikarza. Wojewódzki słynie z wywoływania kontrowersji, za które był już wcześniej karany przez najpopularniejszy portal społecznościowy na świecie. Ten prowadzi bowiem politykę poprawności politycznej i wszelkie naruszenia zasad są karane blokadą konta.

Tym razem jednak Kuba Wojewódzki wyraźnie się zdenerwował...

Wcześniej konto Kuby został zablokowane zaledwie trzy tygodnie wcześniej, więc nic dziwnego, że gdy zdarzyło się to ponowie, showman nie wytrzymał. Na jego profilu pojawił się pełen irytacji wpis.

Kochani koledzy z facebooka. Na wstępie swego listu chce wam powiedzieć, że mam was w dupie. Zablokowaliście mi stronę nie podając żadnego argumentu. Po raz kolejny. Nie odpowiedzieliście na żaden z moich 30 listów do was. Dając tym wyraźnie do zrozumienia, że u was rządzi siła. Siła świrów, nietolerancji i wykluczenia, Siła tych, którzy zbici w hordę są wstanie zgłosić i zablokować każda stronę wolnej myśli. Fejso kiboli. Staliście się dyżurnym miejscem zbiórki dla faszystów, fanatyków i radykałów. Samoobsługową agencją towarzyska dla wszelkiej maści nietolerancji. Magiczne słowo algorytm daje przyzwolenie na rządy chamskiego tłumu. Gratuluje. Świetnie wpisujecie się w ducha epoki. Łatwiej się u was umówić na spalenie kukły Żyda we Wrocławiu niż z wami na jakikolwiek dialog. Dzięki waszym bolszewickim praktykom z siedzibą podobno w Dublinie, pozyskałem licznych sojuszników w tej sprawie i razem idziemy do Rzecznika Spraw Obywatelskich. Jak pewnie wiecie, my tu lubimy powstania. Nie załączam wyrazów szacunku - napisał dziennikarz.