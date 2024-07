Kubie Wojewódzkiemu znów zablokowano konto na Facebooku. To już nie pierwszy raz, kiedy profil znanego dziennikarza nie spodobał się administratorom najpopularniejszego serwisu społecznościowego na świecie. Kuba Wojewódzki słynie z kontrowersyjnych wpisów, a łamanie zasad poprawności politycznej nie jest mile widziana na Facebooku. Co tym razem napisał, słynący ze skandali, showman, że znów go ukarano?

Konto Kuby Wojewódzkiego zablokowane na Facebooku

Kuba Wojewódzki zamieścił na swoim profilu słowa "jestem po prostu pedałem", które były cytatem z jednego z jego programów. Słowa te padły w show Wojewódzkiego z ust Macieja Nowaka, znawcy sztuki i kuchni, oraz zadeklarowanego homoseksualistę. Nowak w programie sam siebie nazwał "pedałem", uzasadniając, że woli to określenie od słowa "gej". Kuba Wojewódzki zacytował go na swoim profilu. Moderatorzy Facebooka wychwycili zakazane słowo i zablokowali konto dziennikarza. Kuba pożalił się na swoim drugim profilu społecznościowym na Instagramie.

Facebook znowu zablokował mój fan page. Tym razem za słowa Maćka Nowaka "jestem po prostu pedałem" Gratuluję. Proponuję wprowadzenie nowego emotikonu. Swastyki - napisał dziennikarz.

Kuba Wojewódzki może liczyć na odblokowanie konta? A może powinien nieco złagodzić swoje wypowiedzi na fejsie?

To nie pierwszy raz, kiedy wpis dziennikarza nie spodobał się moderatorom portalu.