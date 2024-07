Kuba Wojewódzki śmieje się z Hanny Lis! Dziennikarz postanowił zażartować z szybkiego odejścia prezenterki z portalu natemat.pl, gdzie gwiazda rozpoczęła współpracę po odejściu z TVP. Jak na razie nie wiadomo, co dalej z karierą Hanny Lis, ale wszystkich zszokowała informacja o tym, że dziennikarka przestała pracować dla popularnej strony internetowej, której właścicielem jest jej mąż. Do tej pory gwiazda nie podała też powodów, dla których postanowiła po tygodniu zrezygnować z tej pracy. Kuba Wojewódzki ma jednak swoją teorię na ten temat, którą podzielił się na łamach "Polityki" w swojej rubryce "Mea pulpa". Co napisał?

To smutna informacja. Hanna Lis odeszła z pracy z portalu natemat.pl zaraz po tym, jak tylko do pracy przyszła. Wszyscy wiemy, jak Tomasz Lis potrafi traktować współpracowników, ale teraz mamy dowód, że z niego prawdziwy twardziel.

Może po prostu dziennikarka znalazła inny sposób na siebie, który chce zrealizować? Ostatnio pojechała do Moskwy na rozmowy w sprawie nowego projektu! Z pewnością o szczegółach przekonamy się już niebawem.

