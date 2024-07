1 z 7

Już jest! Dziecko Ani i Roberta Lewandowskich przyszło na świat 4 maja 2017 roku. To śliczna zdrowa dziewczynka. Lewandowscy dali jej na imię Klara. Cała Polska żyje narodzinami polskiego "royal baby". Wszyscy gratulują młodym rodzicom i dają im wskazówki (wśród nich Krzysztof Gojdź. Co radzi Ani Lewandowskiej). A co w tym momencie robi Kuba Wojewódzki? Również komentuje na swój sposób przyjście na świat malutkiej Klary. Co więcej, showman TVN-u pokazał zdjęcie, na którym widać... dziecko!

Sami je zobaczcie! Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii!

Zobacz też: Klara stanie się teraz najpopularniejszym imieniem dla dziecka w Polsce? Co znaczy i skąd się wzięło

Polecamy: Robert Lewandowski pochwalił się zdjęciem z córeczką, które stało się hitem sieci! Co napisał wzruszony tata?