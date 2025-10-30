29 października 2025 r. Kuba Wojewódzki ogłosił swoją rezygnację z dalszej współpracy z warszawskim Teatrem 6. piętro. Po 15 latach obecności na scenie w Pałacu Kultury i Nauki, dziennikarz znany z TVN i Onetu postanowił rozstać się z instytucją, której współzałożycielami są Michał Żebrowski i Eugeniusz Korin.

Od 2010 roku Wojewódzki był związany z Teatrem 6. piętro jako odtwórca roli w spektaklu „Zagraj to jeszcze raz, Sam” na podstawie tekstu Woody'ego Allena. Reżyserem sztuki jest Eugeniusz Korin, a na scenie u boku Wojewódzkiego występują m.in. Anna Cieślak, Barbara Kurdej-Szatan, Daniel Olbrychski oraz sam Michał Żebrowski.

Kuba Wojewódzki zrezygnował z pracy w Teatrze 6. piętro przez Żurnalistę

W opublikowanym oświadczeniu Wojewódzki wskazał jako powód swojej decyzji zapowiadany projekt artystyczny z udziałem Żurnalisty – popularnego internetowego podcastera. Projekt ma ruszyć w połowie lutego 2026 r. i łączyć klasyczną formę teatralną z nowoczesną formułą wywiadów internetowych.

Wojewódzki napisał: „W związku z planami pojawienia się na scenie Teatru 6. piętro niejakiego Żurnalisty, którego osoba, światopogląd, etyka i estetyka są mi całkowicie obce, zmuszony jestem zrezygnować z dalszej współpracy z teatrem. Dziękuję wszystkim za te wspólne 15 lat”.

Odejście Wojewódzkiego z pracy odbiło się szerokim echem w mediach. Wraz z komunikatem opublikował on wspólne zdjęcie z obsadą spektaklu, co tylko podkreśliło wagę i emocjonalny charakter jego rezygnacji.

Teatr 6. piętro odpowiada na decyzję dziennikarza

Dyrekcja Teatru 6. piętro potwierdziła rezygnację Kuby Wojewódzkiego i przekazała, że skontaktuje się bezpośrednio z osobami, które zakupiły bilety na spektakl "Zagraj to jeszcze raz, Sam". Najbliższe pokazy sztuki zaplanowano na styczeń.

W związku z oświadczeniem Kuby Wojewódzkiego o rezygnacji z udziału w spektaklu, opublikowanym 29 października 2025 r. w jego mediach społecznościowych, pragniemy zapewnić widzów, którzy posiadają bilety na ten tytuł, że w najbliższym czasie skontaktujemy się z nimi bezpośrednio Czytamy w oświadczeniu przesłanym do Onetu.

Naszą nadrzędną wartością był i pozostaje niezmiennie szacunek dla widzów, artystów i współpracowników. Dziękujemy za Państwa zaufanie, obecność i życzliwość dodano.

Spektakl „Zagraj to jeszcze raz, Sam” był jedną z najbardziej rozpoznawalnych produkcji Teatru 6. piętro, w której Wojewódzki występował nieprzerwanie przez 15 lat.

