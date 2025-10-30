29 października 2025 roku Kuba Wojewódzki ogłosił na Instagramie, że po 15 latach rezygnuje ze współpracy z warszawskim Teatrem 6. piętro. W emocjonalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych showman wyjaśnił, że jego decyzja jest bezpośrednio związana z pojawieniem się Żurnalisty w nowym projekcie artystycznym teatru.

Dlaczego Kuba Wojewódzki zakończył współpracę z Teatrem 6. piętro?

Kuba Wojewódzki, który od 2010 roku wcielał się w postać Allana Felixa w spektaklu "Zagraj to jeszcze raz, Sam" na deskach Teatru 6. piętro (należącego do Michała Żebrowskiego), wyraził swój sprzeciw wobec wartości reprezentowanych przez znanego podcastera:

W związku z planami pojawienia się na scenie Teatru 6. piętro niejakiego Żurnalisty, którego osoba, światopogląd, etyka i estetyka są mi całkowicie obce, zmuszony jestem zrezygnować z dalszej współpracy z Teatrem. Dziękuję wszystkim za te wspólne 15 lat.

Kim jest Żurnalista i dlaczego wywołał kontrowersje?

Żurnalista to anonimowy podcaster, który zdobył popularność dzięki prowadzeniu podcastów od 2021 roku. Choć sam przyznał, że nigdy nie pracował w mediach, jego rozmowy cieszą się dużą popularnością w internecie.

Mimo sukcesów w internecie, jego obecność w teatrze wywołała sprzeciw Wojewódzkiego. Dziennikarz wyraził wyraźne zastrzeżenia wobec etyki i światopoglądu Żurnalisty, które nazwał całkowicie obcymi.

Nowy projekt Teatru 6. piętro – podcast Żurnalisty

W tym samym czasie, kiedy Wojewódzki ogłosił swoje odejście, Teatr 6. piętro opublikował zapowiedź nowego projektu. Już 13 lutego 2026 roku ma się odbyć premiera cyklu "ŻURNALISTA na 6. piętrze: Podcast przy otwartej kurtynie".

Projekt ma łączyć atmosferę teatru z popularną formą podcastu i zakłada prowadzenie rozmów z zaproszonymi gośćmi na żywo, przy udziale publiczności. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa skierowana jest do osób ceniących szczere i refleksyjne rozmowy.

Żurnalista zapewnia:

Nie interesują mnie wywiady w tradycyjnym sensie. Interesuje mnie człowiek – jego decyzje, lęki, sukcesy i błędy.

Reakcje gwiazd z teatru na decyzję Wojewódzkiego

Wpis Wojewódzkiego na Instagramie natychmiast wywołał poruszenie w sieci. Znani aktorzy, dziennikarze i fani showmana komentowali jego decyzję. Barbara Kurdej-Szatan odpowiedziała serią znaków zapytania, a Mikołaj Roznerski napisał:

Kubuś! A 2026 wybierałem się na twój spektakl. Ehhhh, ale rozumiem.

Co dalej z rolą Allana Felixa w spektaklu „Zagraj to jeszcze raz, Sam”?

Decyzja Kuby Wojewódzkiego oznacza, że po 15 latach przestanie on występować w roli Allana Felixa w spektaklu „Zagraj to jeszcze raz, Sam”, opartym na komedii Woody’ego Allena. Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi go na scenie.

