Kuba Wojewódzki i kobiety jego życia

Kuba Wojewódzki przyzwyczaił nas do tego, że co jakiś czas pojawiał się w towarzystwie nowej, pięknej kobiety. Jedynymi dziewczynami, które zdołały zatrzymać go przy sobie na dłużej, były Anna Mucha i Renata Kaczoruk. Z ostatnią z nich dziennikarz snuł ponoć poważne plany. Niektórzy plotkowali, że Kuba Wojewódzki to właśnie z nią weźmie ślub i postara się o dzieci.

Niestety, tuż po finale "Tańca z gwiazdami" w mediach pojawiła się informacja, że modelka odeszła od "króla TVN-u". Czy Kuba Wojewódzki znów rzuci się w wir przelotnych znajomości? A może odświeży kontakty z którąś z byłych partnerek?

Sprawdź w naszej galerii, z kim spotykał się w przeszłości Kuba Wojewódzki! Pamiętasz wszystkie jego partnerki?

