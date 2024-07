Kuba Wojewódzki skomentował udział Edyty Górniak na Eurowizji. Artystka zaskoczyła swoją decyzją nie tylko fanów, ale także showmana. Dziennikarz w najnowszym wydaniu magazynu "Polityka" poświęcił Edycie Górniak jeden z wpisów. Odniósł się w nim do dwóch poważnych życiowych decyzji podjętych przez gwiazdę, czyli przeprowadzi do Krakowa i udziału w muzycznym festiwalu. Jak zawsze nie zabrakło ironii i specyficznego poczucia humoru Kuby Wojewódzkiego:

Szok dla fanów Edyty Górniak. Artystka podjęła dwie ważne życiowe decyzje. Przeprowadziła się do Krakowa oraz ogłosiła plan występu na festiwalu Eurowizji. Jest coś wspólnego pomiędzy Krakowem a Eurowizją. Wszystkim się wydaje, że są artystami.

Z jaką piosenką Edyta Górniak wystartuje na Eurowizji?

Edyta Górniak w walentynki zaprezentowała utwór "Grateful", który zaśpiewa podczas eliminacji do konkursu. Fani są zachwyceni piosenką, którą wokalistka wykona i liczą na to, że to właśnie ona pojedzie do Sztokholmu. Już 5 marca odbędzie się koncert eliminacyjny, podczas którego poznamy polskiego reprezentanta. Weźmie w nim udział 10 artystów wyłonionych we wtorek przez TVP w programie "Świat się kręci". Reprezentanta natomiast wybiorą sami widzowie poprzez głosowanie. Komu kibicujecie?

