Co ciekawe, to Ania miała poprowadzić program "Perfekcyjna Pani Domu". Jej rodzina nie była zdziwiona, że Przybylska otrzymała taką ofertę - w domu bardzo dbała o porządek, ciągle sprzątała, można powiedzieć, że była pedantką. Niestety, aktorka odmówiła i nie przyjęła propozycji TVN. Już wtedy źle się czuła, choć nie wiedziała, że to rak. Ostatecznie program poprowadziła Małgorzata Rozenek Majdan.