Choć sam jest bohaterem skandalu - afera Kuby Wojewódzkiego z Newsweekiem nadal stanowi jeden z najgorętszych tematów w polskim show biznesie, gwiazdor postanowił wypowiedzieć się na temat innej, równie kontrowersyjnej. Dziennikarz TVN zabrał głos i odniósł się do ostatnich wydarzeń związanych z Małgorzatą Herde i jej klientkami.

Przypomnijmy - menadżerka gwiazd została w jednym czasie zwolniona przez prawie wszystkie swoje gwiazdy. Zaczęło się od Edyty Herbuś, z jej usług zrezygnowały także Ola Kwaśniewska, Paulina Krupińska czy Karolina Malinowska. Tabloidy zaczęły oskarżać Herde o poważne nadużycia finansowe względem swoich podopiecznych. Ta jednak nabrała wody w usta, nie komentując sprawy, zaś prasa może kontaktować się z nią tylko za pośrednictwem prawników. O głośnej sprawie wypowiedziała się m.in. Karolina Korwin Piotrkowska.

Kuba Wojewódzki skomentował aferę w swojej rubryce Mea pulpa w "Polityce". Dziennikarz wyjątkowo jednak nie obśmiewa samej zainteresowanej, a sugeruje, że doniesienia mediów nie pokrywają się z rzeczywistością, bo nie opierają się na żadnych konkretnych faktach czy wypowiedziach.

To afera salonowa na miarę stołecznych salonów. Czyli raczej średnia. Małgorzata Herde, była menedżerka m.in. Edyty Herbuś, Oli Kwaśniewskiej, Karoliny Malinowskiej czy Pauliny Krupińskiej, z dnia na dzień została przez nie zwolniona. Media szybko przeprowadziły śledztwo i opierając się na tym, że nikt nic nie wie oraz nikt nic nie mówi, wydały wyrok. Kiedyś to się nazywało proces pokazowy, teraz to się nazywa show-biznes.