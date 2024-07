Czy powstanie trzecia część "Listów do M."? Kuba Wojewódzki zamieścił na swoim Instagramie wymowne zdjęcie. Showman pokazał fotkę z Maciejem Stuhrem oraz Agnieszką Dygant - aktorami, którzy wystąpili w obu poprzednich wersjach filmu. Komedia romantyczna ze świąteczną atmosferą w tle stała się absolutnym hitem!

Reklama

Polacy pokochali polską wersję "To właśnie miłość". Druga część tego kinowego hitu przyciągnęła rekordową publiczność. Zatem nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby producenci filmu zdecydowali się na kontynuację losów bohaterów "Listów do M. 2". Czyżby w nowej obsadzie miał pojawić się również Kuba Wojewódzki?

#listy#do#m#czesc#trzecia#i#najpiekniejszaaaa#aaaa - napisał na swoim Instagramie dziennikarz.

Instagram

Czy można mu wierzyć? Znając poczucie humoru Kuby Wojewódzkiego, trzeba brać poprawkę na to, że może to być kolejny żart showmana. Ale sam pomysł popieramy :) Wybralibyście się do kin na "Listy do M. 3"?

Zobacz także

Zobacz też: Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk wypoczywają nad morzem: "Z rodziną na biedawakacjach"

Kuba Wojewódzki słynie ze swojego poczucia humoru.

Reklama

Czy dziennikarz naprawdę zagra w "Listach do M. 3"?