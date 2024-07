Wojciech Szczęsny może odetchnąć z ulgą. Bramkarz polskiej reprezentacji przez ostatnie kilka miesięcy był rezerwowym piłkarzem Arsenalu Londyn, przez co jego pozycja w świecie piłkarskim mocno osłabła. Pojawiły się głosy, że piłkarz powinien zmienić klub.

W poniedziałek, Wojtek Szczęsny podpisał kontrakt z klubem AS Roma, do którego został wypożyczony na rok z klubu Arsenal Londyn. W związku z nowa pracą piłkarza oraz jego ukochaną czeka przeprowadzka do Rzymu.

Dziś w swoim felietonie w “Polityce” Kuba Wojewódzki skomentował przejście piłkarza do nowego klubu.

“To już pewne. Wojciech Szczęsny, nasza bramkarska chluba, zostanie wypożyczony z Arsenalu Londyn do klubu AS Roma. Specificzny to prezent z okazji zaręczyn zawodnika. Skrót AS pochodzi podobno od pierwszych słów narzeczonej piłkarza. Ale Szmal będzie taki sam?”, napisał na łamach “Polityki” Kuba Wojewódzki.