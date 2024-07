Jakub Wesołowski pochwalił się, jaki prezent dostała jego córka! Aktor został ojcem po raz pierwszy nieco ponad miesiąc temu. Razem z żoną Agnieszką zachowali jednak ten intymny moment wyłącznie dla siebie. Do tej pory nie zdradzili mediom nawet imienia swojej córeczki! Jednak Kuba Wesołowski właśnie uchylił rąbka tajemnicy odnośnie dziecka. Pokazał na swoim Instagramie buciki, które dziewczynka prawdopodobnie otrzymała w prezencie od jednego z jego przyjaciół.

Córka Kuby Wesołowskiego będzie jednym z najbardziej stylowych dzieci w Polsce! Dziewczyna dopiero niedawno przyszła na świat, a już może poszczycić się hitowym modelem butów. To malutkie buciki Air Jordan w komplecie z czapeczką. To buty przeznaczone do gry w koszykówkę. Ich cena to ponad 650 zł! Nie od dziś wiadomo, że Kuba Wesołowski jest wielki amatorem sportu. Teraz możemy mieć pewność, że córka pójdzie w ślady ojca. ;)

Oto buciki córki Jakuba Wesołowskiego! Są niesamowite!

Aktor i jego żona Agnieszka zostali rodzicami po raz pierwszy na początku listopada 2016 roku.