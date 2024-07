Buty ortopedyczne dla dziecka, albo buty profilaktyczne to częsty wybór rodziców. Wychodzą oni z założenia, że tylko takie obuwie pozwoli dziecku prawidłowo się rozwijać i będzie odpowiednie dla małych stóp.

Reklama

Cechy obuwia dla dziecka

Niezależnie od tego czy chcemy dobrać dla pociechy buty ortopedyczne czy zwykłe musimy pamiętać, że głównym celem jest zakup takich, które skutecznie ochronią stópki zarówno przed urazami jak i przed utratą ciepła i innymi, niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Najważniejsze zasady, jakich trzeba przestrzegać przy doborze obuwia dla dziecka to:

wybór butów z przewiewnego materiału, najlepiej naturalnej skóry;

płaska podeszwa wykonana z materiału, który się nie ślizga i jest bardzo elastyczna, (niektórzy sugerują, że aby to sprawdzić, trzeba jedną dłonią móc złożyć podeszwę do 180 stopni),

długość i szerokość buta muszą być na tyle dopasowane, aby mała stopa miała pełen zakres ruchomości.

Jak znaleźć właściwy rozmiar butów dla dziecka?

Dobór butów ortopedycznych dla dziecka (tak samo jak zwykłego obuwia) nie może niestety się odbyć bez udziału malucha. Często rodzice sami udają się na zakupy, biorąc w ramach miary inne buciki o odpowiednim rozmiarze. Jest to błąd, bo przecież każdy rodzaj buta ma inny kształt i bez przymierzenia nie jesteśmy w stanie dobrać odpowiedniego rozmiaru. Aby jednak ułatwić sobie poszukiwania odpowiedniego, możemy na kartce papieru obrysować kształt stopy malucha, przyciąć patyczek do długości obrysu i wkładać go w sklepie do butów. Zapas, który powinien zostać, ma mieć ok. 1 cm. Wszystko jednak zależy od producenta obuwia.

Cechy obuwia ortopedycznego

Buty ortopedyczne dzielą się na te, które w całości są wykonane po to, aby stabilnie trzymać stopę dziecka i na te, które posiadają wkładkę ortopedyczną. Buty ortopedyczne dobiera lekarz, a kupując buty z wkładką musimy pamiętać o tym, żeby pięta mocno przylegała do buta – stopa nie może podczas chodzenia „wychodzić” z buta.

Zobacz także

Zapiętek powinien być oprócz tego mocno usztywniony i na tyle wysoki, aby nie deformować się. Niektórzy producenci butów specjalnie wzmacniają swoje obuwie w tej części, aby dodatkowo można było do nich włożyć jeszcze wkładkę.

Reklama

Czy buty ortopedyczne są konieczne dla każdego dziecka?

Istnieje mnóstwo opinii dotyczących noszenia przez dziecko wkładek i butów ortopedycznych. Niektórzy lekarze sugerują, że profilaktyczne noszenie ich może tylko pomóc maluchowi, inni uważają wręcz przeciwnie – że najlepiej pomaga chodzenie na bosaka i nie ma absolutnie żadnych powodów, żeby kupować specjalne buty. Aby nie pogubić się w tych skrajnych opiniach, najlepiej zasięgnijmy rady ortopedy – rozwieje on wątpliwości co do tego, czy maleństwo rozwija się prawidłowo, czy też potrzebuje wsparcia w postaci ortopedycznych bucików.