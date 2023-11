Marta Manowska przyznaje, że uczestnicy nowej odsłony programu przypominają jej rolników z pierwszej edycji.

Mam bardzo dobre przeczucia, bo czuję bardzo dużo szczerości, prawdy i dobrych intencji, a to jest najważniejsze. Co roku marzę o tym, żeby w programie znalazły się osoby, które naprawdę poważnie do tego podchodzą - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem". (...) - Mam poczucie, że w tym roku to są właśnie takie osoby, że mamy szansę sięgnąć do pierwszej edycji, kiedy wszystko było takie czyste, kiedy ta prawda poszukiwań istniała.