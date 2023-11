Wielki powrót "Szansy na sukces"! Jakiś czas temu okazało się, że kultowy muzyczny program po 7 latach przerwy w emisji wróci na antenę TVP! Niestety, w roli prowadzącego na pewno nie zobaczymy Wojciecha Manna. Znamy nazwiska trzech kandydatów, którzy walczą o to stanowisko! Wśród nich znalazł się m.in. Tomasz Wolny.

Kto poprowadzi nową "Szansę na sukces"?

Castingi do programu odbyły się w kilku największych miastach w Polsce. W kwalifikacjach do programu mógł wziąć udział każdy, kto ukończył 12 lat. Największą zagadką pozostaje, kto poprowadzi program. Jak udało nam się dowiedzieć, TVP zastanawia się nad trzema prezenterami - są to Damian Michałowski, związany wcześniej z Polsatem, Artur Orzech - dziennikarz muzyczny, znawca Eurowizji oraz Tomasz Wolny, prezenter, który w tym roku otrzymał swoją pierwszą "TeleKamerę". Ta prestiżowa nagroda może być dla niego przepustką do wygrania castingu na prowadzącego. Wolny jest niezwykle lubiany przez publiczność i ma spore doświadczenie.

"Szansa na sukces" - kto zaczynał tam karierę?

W "Szansie na sukces" swoje kariery zaczynali najpopularniejsi dziś polscy artyści - wśród nich m.in. Anna Wyszkoni, Ewa Farna, Margaret, Kasia Stankiewicz, Kasia Cerekwicka, Daria Zawiałow oraz przede wszystkim Justyna Steczkowska, która rozkochała w sobie publiczność "Boskim Beunos" Kory. Każdy laureat "Szansy na sukces" miał okazję zaśpiewać podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w koncercie "Debiuty".

Kim jest Tomasz Wolny?

39-letni Tomasz Wolny karierę zaczynał w TVN 24. Od 2010 roku jest związany z TVP. Od 2014 jest jednym z prezenterów „Panoramy”, a od 2015 roku prowadzi „Pytanie na śniadanie”. Jego żoną jest Agata Tomaszewska, dziennikarka TVN 24. Mają troje dzieci - Zosię, Tymona i Halszkę.

Tomasz Wolny z żoną na TeleKamerach.

Wojciech Mann jest ikoną tego programu.

W "Szansie na sukces" karierę zaczynała m.in. Justyna Steczkowska.

