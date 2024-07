Dorota Wellman z pewnością należy do grona najsympatyczniejszych i najbardziej lubianych gwiazd telewizyjnych. Widzowie pokochali prezenterkę "Dzień Dobry TVN" za jej ostry język i humor. Krytykuje nawet gwiazdy z tej samej stacji telewizyjnej. W jednym z ostatnich wywiadów, Dorota Wellman nawiązała do Małgorzaty Rozenek i jej zamiłowania do porządku. Dziennikarka przyznała, że nie chciałaby być perfekcyjną panią domu. Zobacz: Wellman uszczypliwie o Rozenek: Nie wszystko musi być przygotowane do testu białej rękawiczki

W rozmowie z magazynem "Sens" Wellman przyznaje, że to właśnie koledzy z telewizji nie są jej zbyt przychylni i pomimo hejtu w sieci nie zdarzyło się, aby ktoś na ulicy ją krytykował.

- Najczęściej nie lubią mnie ludzie z telewizji, bo wydaję się za ostra, za bezczelna, zbyt grubiańska. Może też nie podobam się z urody, bo tę mam trochę wątpliwą- przyznała prezenterka. Nikt mnie nie opluł, nie sponiewierał. Może dlatego, że jestem dosyć silną osobą, umiałabym stawić czoła. Uwielbiam ludzi, którzy mnie lubią, ale szanuję też innych za to, że im się nie podobam. Mają do tego absolutne prawo. Nie jestem ku..ą, żeby się wszystkim podobać.

Wygląda więc na to, że Dorota Wellman ma do siebie ogromny dystans. Właśnie za to ją lubimy!

