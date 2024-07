1 z 11

W Polsce od lat wielką popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju programy rozrywkowe z udziałem największych polskich gwiazd. My postanowiliśmy sprawdzić, która z nich pojawiała się w nich najczęściej - czy to w roli uczestnika, czy jurora, czy prowadzącego. Wzięliśmy pod uwagę takie show jak: "Taniec z Gwiazdami", "Jak oni śpiewają", "Gwiazdy Tańczą na Lodzie", "Got to dance", "Twoja twarz Brzmi Znajomo", "Ranking gwiazd", "The Voice of Poland", "Przygarnij mnie", "Kocham Cię Polsko" , "Tylko nas dwoje" czy "SuperStarcie". Zobacz: Zmiany w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"! Fani mogą być niezadowoleni

Która z gwiazd pojawiła się w prawie większości programów? Zobaczcie nasze zestawienie!