Super Bowl LX zaplanowany jest na 8 lutego 2026 roku. Wydarzenie odbędzie się na Levi’s Stadium w Santa Clara, w stanie Kalifornia. W trakcie meczu, a dokładnie podczas przerwy, czyli Halftime Show odbywa się koncert. Kto tym razem zawładnie największą sceną świata?

Bad Bunny gwiazdą Super Bowl 2026

Benito Antonio Martínez Ocasio, znany światu jako Bad Bunny, został ogłoszony główną gwiazdą Halftime Show podczas Super Bowl 2026. Artysta ten to trzykrotny zdobywca nagrody Grammy, uznawany za najczęściej odtwarzanego artystę na świecie. Jego muzyka, łącząca reggaeton, hip-hop i trap, zdominowała globalne listy przebojów.

Bad Bunny już wcześniej wystąpił na scenie Super Bowl – w 2020 roku był gościem specjalnym podczas występu Shakiry (z Jennifer Lopez). Tym razem jednak to jego nazwisko widnieje jako główna atrakcja jednego z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych roku

Gdzie odbędzie się Super Bowl 2026 i co wiemy o Halftime Show?

Występ podczas Halftime Show to prestiż, który co roku przypada największym gwiazdom sceny muzycznej. W poprzednich latach na scenie Halftime występowali m.in. Kendrick Lamar (2025), Usher (2024), Rihanna (2023), The Weeknd (2021) czy Shakira i Jennifer Lopez (2020).

Gwiazdy nie pobierają wynagrodzenia za swój występ, otrzymują za to pieniądze na stworzenie spektakularnego show. Mecze Super Bowl to najchętniej oglądane widowiska na świecie - w zeszłym roku występ Lamara oglądało ok. 133,5 mln widzów.

Czekacie na Bad Bunny'ego?

