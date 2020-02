Za nami niewiarygodny występ Shakiry i Jennifer Lopez podczas Super Bowl 2020! Panie miały zaszczyt wystąpić przed 65-tysięczną publicznością na Hard Rock Stadium w Miami Gardens na Florydzie. Obie zaprezentowały niesamowite taneczne i wizualne show! Zobaczcie zdjęcia oraz film, który dziś podbija cały świat.

Shakira i Jennifer Lopez na wielkiej scenie podczas Super Bowl 2020 - występ już na YouTubie!

Przypomnijmy - Super Bowl to najważniejsza sportowa impreza w USA. To finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi National Football League (NFL). Ceny biletów na mecz zaczynały się w tym roku od... 4 tysięcy dolarów. Koszt telewizyjnej reklamy podczas widowiska (które na całym świecie ogląda co roku ponad 100 mln osób) to ok. 5,6 miliona za 30-sekundowy spot. W Stanach ten dzień to po prostu wielkie święto narodowe. Występ podczas tzw. Halftime Show jest więc dla artystów wielkim honorem. W tym roku dostąpiły go dwie latynoskie królowe - Jennifer Lopez oraz Shakira.



Taneczne show rozpoczęła Shakira. W kusej, czerwonej sukience zaśpiewała mix swoich największych hitów - m.in. "She wolf", "Hips don't lie", "Whenever Wherever" czy "Chantaje". W trakcie swojego występu gwiazda rzuciła się w publiczność!

Z kolei później usłyszeliśmy Jennifer Lopez oraz jej największe przeboje - "On the floor", "Get right" czy "Let's get loud", które rozpoczęła jej... bardzo utalentowana córka, 11-letnia Emma. Niektórzy mówią, że to ona skradła show swojej mamie!

Na koniec Shakira i Jennifer Lopez połączyły siły w utworach "Waka Waka" oraz "Let's get loud" i zaprezentowały niesamowitą choreografię z udziałem tancerzy! Co łączyło oba występy? Przede wszystkim perfekcyjny i zmysłowy taniec oraz doskonałe wizualizacje. Publiczność na stadionie szalała! Sami zobaczcie!



Czy J.Lo i Shakira przebiły w ten sposób artystów z poprzednich lat? Podczas Super Bowl wystąpili m.in. Lady Gaga (zachwycona występem piosenkarek), Beyonce, Madonna czy Bruno Mars.

Jennifer Lopez z córką na Super Bowl 2020.

Getty Images

Shakira podczas Super Bowl rzuciła się w tłum!

Getty Images

Seksowne stroje to element obowiązkowy występów J.Lo!

Getty Images

Show bez tańca? Niemożliwe!